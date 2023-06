Gent extra waakzaam voor overlast in prostitutiebuurt: 200 vaststellingen op half jaar tijd  

Bezorgde bewoners van de Zuidbuurt, de omgeving rond de Brabantdam en het Glazen Straatje (de Gentse rosse buurt) vragen in een anonieme brief meer aandacht voor de overlast in de wijk. Ze beweren dat de agressie en de zorgwekkende incidenten in de wijk zijn toegenomen. De stad ontkent niet dat er problemen zijn, maar benadrukt dat ze prioritair inzet om de overlast in te dijken. "We hebben het voorbije half jaar al 52 GAS-boetes uitgeschreven voor overlast. Het gaat dan om nachtlawaai, sluikstort of wildplassen", laat het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) weten.