Gent volgt andere steden en zet vanaf volgend jaar scanauto in om parkeerovertredingen mee vast te stellen

In Gent zijn er in totaal 24 parkeerwachters aan de slag via een privébedrijf. Vorig jaar voerden ze in totaal net geen 3,7 miljoen controles uit. Er werden toen zo'n 170.000 geldige parkeerboetes uitgeschreven. De boetes bedragen 40 of 80 euro, afhankelijk van de zone. Gent haalde met de boetes ruim 9 miljoen euro op. De cijfers gaan om de vaststellingen van de parkeerwachters, niet van de politie.