Gevangenisarts verwond met schaar door geïnterneerde in gevangenis Merksplas

Zondagavond had een geïnterneerde brand gesticht in zijn cel. De man raakte daarbij zwaargewond. Gisteren nog is een 24 urenstaking gehouden na verschillende gevallen van agressie. "Het personeel is er psychologisch helemaal onderdoor aan het gaan door de onophoudelijke gevallen van agressie. Ook de partners thuis beginnen zich af te vragen of het er nog wel veilig werken is", zegt David Warpy van het ACV. De agressie loopt echt de spuigaten uit. We vragen een overleg met de regionale directie. Als er niet wordt geluisterd naar het personeel zullen we opnieuw actievoeren." In de gevangenis van Merksplas is net een 24-urenstaking achter de rug.