Vier jaar cel voor gewapende man die Antwerp-coach Mark van Bommel bedreigde

Antwerp-coach Mark van Bommel werd in oktober vorig jaar opgewacht aan de parkeergarage van zijn huis door een gewapende overvaller. Toen hij de afrit naar beneden reed, werd hij tegengehouden door een 25-jarige man met een vuurwapen. Van Bommel reed meteen de parking weer uit, waarna de dader te voet wegvluchtte.

De politie nam de wagen van de Antwerp-coach in beslag voor onderzoek en trof onder de voorbumper een tracker aan. Via de Apple-ID die aan de tracker gekoppeld was, kwamen de speurders bij de beklaagde uit, die in het asielcentrum van Kapellen verbleef. Hij beweerde nog maar 17 te zijn, maar uit radiologisch onderzoek van de tanden, de pols en de sleutelbeenderen bleek dat hij meerderjarig was.