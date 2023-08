Honderden euro's besparen, zonder het te voelen? Volg deze 9 tips

De droogkast is één van de meest energieverslindende toestellen in je huis. Goed dat je er bewust voor kan kiezen om hem niet te gebruiken. Je kunt honderden euro's uitsparen als je ze niet of nauwelijks gebruikt. Investeer in de plaats daarvan in een goed droogrek.



Tenzij je zonnepanelen hebt natuurlijk, dan kun je je droogkast opzetten wanneer de zon schijnt.