Inwoners Sint-Laureins mogen dag lang gratis kennis maken met Centrum voor Dagverzorging

De inwoners van Sint-Laureins zullen in de eerstvolgende editie van het gemeentelijke infomagazine een waardebon vinden voor een gratis dag in het Centrum voor Dagverzorging. Het gaat om een actie om meer mensen kennnis te laten maken met het centrum. Daar worden 65-plussers die zorgbehoevend zijn opgevangen. Vaak wonen zij thuis en verzorgt een mantelzorger hen. "Als de mantelzorger er een dagje tussenuit wil, kan de hulpbehoevende persoon naar het centrum komen", zegt schepen van Seniorenbeleid Tom Lacres (Samen).

Het centrum wil met de actie meer inzicht geven in de dagelijkse werking. "Voor veel mensen is het nog onbekend wat wij precies doen en daarom willen we dat mensen actief beleven hoe het is om hier een dag door te brengen. Mensen die de bon gebruiken worden ’s morgens opgehaald, kunnen meedoen met activiteiten, krijgen eten en worden later weer naar huis gebracht", zegt Lacres. De bon kan enkel gebruikt worden door 65-plussers met een zorgnood.

In het Centrum voor Dagverzorging kunnen er dagelijks 15 mensen terecht. Momenteel zijn er 16 vaste gebruikers, verspreid over de verschillende dagen van de week.