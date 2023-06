Jef Colruyt stopt als CEO van Colruyt Group, Stefan Goethaert neemt op 1 juli dagelijks bestuur over

Als burgerlijk ingenieur startte Goethaert zijn loopbaan in de chemiesector bij Prayon waar hij als operationeel directeur de productiesites in België, Frankrijk en de VS aanstuurde. In december 2012 vervoegde hij Colruyt Group. Na een opstart in de logistieke keten, werd hij in september 2013 directeur Fine Food om vanaf begin 2019 ook Private Label en Retail Services aan te sturen. Sinds april 2022 is hij COO Food Production, Business en Group Services.