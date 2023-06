Vlaanderen wil ouders bestraffen voor crimineel gedrag van hun minderjarige kinderen

"We zien dat ook aan het aantal aanmeldingen die druggerelateerd zijn in onze gemeenschapsinstellingen stijgen. Dat kan gaan om gebruik of verslaving, maar ook over jongeren die betrokken zijn bij hand- en spandiensten. Bijvoorbeeld als koerier of tussenpersoon. Anderen zijn dan weer betrokken bij ernstige vormen van druggerelateerde criminaliteit", legt minister Crevits uit.