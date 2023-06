Kasteel van Poeke bij Aalter wordt 'hof van plaisance' waar genieten centraal staat

Kastelen doen denken aan verhalen van bedienden die 'downstairs' in de kelderverdiepingen leefden en werkten tegenover de adel die 'upstairs' woonde. Die sfeer van upstairs-downstairs komt aan bod in het hele kasteeldomein. In het kasteel zelf komt een parcours over die gescheiden werelden. Daarin komen ook vergader- en tentoonstellingsruimtes en je zal er gastronomisch kunnen dineren.

Het koetshuis, de moestuin, de boomgaard, de hoeve en de zone rond de hondenkennel zijn plaatsen waar het personeel actief was. In het koetshuis komt een familiale brasserie met terras. Er zal ook een onthaalpunt voor wandelaars en fietsers komen. In de moestuin en de boomgaard zal je historische of exclusieve groenten en fruitsoorten vinden.

Op het domein van 58 hectare groot, is ook een actieve boerderij. "De huisbewaarder is ook schapenhoeder, wat je ook kan zien."