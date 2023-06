Kleuters ook volgend schooljaar nog niet opnieuw naar gebouw na brand in Lanaken

"Het gebouw is te zeer toegetakeld", zegt burgemeester Marino Keulen (Open VLD). "Op de eerste verdieping is er veel schade, het plafond is daar naar beneden gekomen. Daar zijn ook geen spullen recupereerbaar."

Daardoor zullen de kleuters ook volgend schooljaar nog niet terug kunnen keren naar het gebouw. "Voor volgend schooljaar wordt gekeken naar noodhuisvesting in de vorm van paviljoenen", gaat de burgemeester verder. "De eerste stappen worden daar nu al voor gezet."