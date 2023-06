Nederlandse treinmaatschappij wil hogesnelheidstreinen naar Parijs, via Antwerpen en Brussel

Naast de verbinding Amsterdam-Brussel-Parijs heeft Qbuzz ook plannen voor HST-verbindingen tussen Amsterdam en Berlijn en tussen Amsterdam en Eindhoven.

Qbuzz maakt naar eigen zeggen gebruik van de Europese wetgeving over de "open toegang" op het spoor en dat past duidelijk in de ambitieuze uitbreidingsplannen van de Italiaanse spoorwegen. De Italiaanse Frecciarossa-treinen rijden niet alleen in Italië zelf, maar sinds ruim een jaar ook tussen Milaan en Parijs. Onder de merknaam Iryo rijden dezelfde Italiaanse treinstellen sinds november vorig jaar ook in Spanje.

De nieuwe spoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs betekent concurrentie voor Thalys, tot nu toe de enige HST-operator op dat traject. Thalys is onderdeel van de Eurostar Group, die voor 18,5 procent in handen van de NMBS is. Vorige week kondigde Arriva, een dochter van Deutsche Bahn, al aan een treinverbinding te willen opstarten tussen Groningen en Parijs, via Amsterdam, Antwerpen en Brussel.