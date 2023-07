Einde van een tijdperk: na 27 jaar neemt Europa afscheid van zijn betrouwbaarste ruimteraket

"Dat betekent eigenlijk dat Europa tijdelijk over geen enkele krachtige raket beschikt om grote satellieten te lanceren", zegt Stijn Ilsen. "Het is ook nog maar de vraag in hoeverre de Ariane 6 in de voetsporen kan treden van haar voorganger."



"De Ariane 6 is niet herbruikbaar, wat toch wel een gemiste kans is en eigenlijk niet meer van deze tijd is. Puur commercieel gaat die bijna niet kunnen concurreren met de raketten die wél terug op aarde kunnen landen en herbruikbaar zijn. De Ariane 6 is eigenlijk al voorbijgestoken nog voor ze een eerste keer gelanceerd is", zegt Ilsen.