Koeparasol biedt Leuvense koeien verkoeling: "De hele kudde geraakt eronder"

Ine Craenhals, boerin bij BoerEnCompagnie aan de Abdij van Park in Leuven, maakt al een paar jaar gebruik van een grote koeparasol om haar kudde de nodige verkoeling te bieden. "We hebben die een paar jaar geleden samen met de erfgoedsite kunnen kopen", zegt Ine. "Onze koeparasol is de grootste die er te vinden is. Daar kunnen ongeveer 30 runderen onder."