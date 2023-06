Lyceum van Ieper vervangt windhaan door windkat op gerestaureerde toren: "Een kat vol symboliek"

De gebouwen van het Lyceum in Ieper liggen aan de Maloulaan, een straat die is aangelegd tussen 1893 en 1902. Het schoolgebouw is bijna 100 jaar oud en de oude torens waren dringend aan renovatie toe. Die werken zijn zo goed als klaar, dus was het tijd om na te denken over de oude windhaan die op de toren stond. "We wilden niet zomaar de oude windhaan vervangen door een nieuwe", zegt directeur Hilde Uytterschaut. "We hebben over een nieuw kunstwerk gebrainstormd, zowel met het personeel van de school als met de kunstenaar, Rik Vanovenacker."