Malaise bij Vivaqua in Brussel: IT-problemen, 1,2 miljard euro schulden en peperdure riolen

Dat het oude rioolstelsel in zo’n slechte staat is, komt dan weer doordat de gemeenten, die daar vroeger voor verantwoordelijk waren, hebben nagelaten om fors te investeren in zaken die de kiezer toch niet ziet. Toen ze samen de intercommunale Hydrobru oprichtten, een soort voorloper van Vivaqua, moest die meteen fors lenen om de dringende werken aan te kunnen vatten. Het resultaat? Een schuld van 600 miljoen euro. Toen drinkwaterproducent Vivaqua in 2017 fuseerde met Hydrobru, moest het die schulden overnemen. De vijftien Vlaamse gemeenten die nog in Vivaqua zaten, repten zich naar de uitgang, maar mochten pas na een ingeroepen belangenconflict definitief vertrekken. “Toen al zagen we dat Vivaqua gedoemd was om tegen een rots te slaan,” zegt Bart Nevens (N-VA), voormalig eerste schepen van Kortenberg en nu gedeputeerde in Vlaams-Brabant. Dat was niet alleen het gevolg van het oude rioleringsnetwerk, maar ook van de structuur van de organisatie, die niet meteen als lean of slank te boek staat. “Bij de boedelscheiding werd goed duidelijk dat Vivaqua per waterteller een veel hogere kostenstructuur had dan de Vlaamse watermaatschappijen zoals Farys of De Watergroep. Er is een pak meer volk in dienst om hetzelfde werk te doen.”