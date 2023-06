Kloostersite in Meer wint prestigieuze Europese erfgoedprijs: "Kiezen voor de gemeenschap boven vastgoedontwikkelaars"

Het dorpsplein aan het klooster Meer is één van de 30 laureaten van de Europa Nostra Award van dit jaar. Met die prijs bekroont Europa opmerkelijke erfgoedprojecten in 21 landen. "Dit is een ode aan de verbeelding", reageert architect Stijn Cools. "We zijn gestart in 2007 toen het oude klooster en de school leeg kwamen te staan. Het stond te koop en het risico bestond dat vastgoedontwikkelaars er woningen van zouden maken. Een aantal dorpelingen wilde dat niet, en heeft samen met ons de herbestemming vormgegeven."

Een visie die Europa onderschrijft en beloont. "Het Meerse Dorpsplein is een goed voorbeeld van hoe een erfgoedlocatie kan dienen als een sterke verbindende kracht binnen een gemeenschap", schijft de jury. "Meer had geen echt centrum. Deze site is dat nu wel. Er is een theehuis, een B&B, 17 sociale woningen, publieke groene ruimte en een dienstencentrum met lokale bieb", verduidelijkt Cools.