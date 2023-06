Steeds meer fossiele-energiebedrijven gaan voor netto-nuluitstoot, maar de meeste plannen "betekenen niks", zegt Britse studie

Heel wat bedrijven raken aan de klimaatneutrale beloftes door elders CO₂ te laten uitsparen en door CO₂ uit de lucht te halen. Dat is onder meer waar het schoentje wringt. Want in een ideaal scenario moet de uitstoot aan de bron naar beneden, zodat er niets moet worden gecompenseerd of uit de lucht moet worden gehaald.

De meeste van de plannen zijn onvolledig of vaag wat betreft de zogeheten Scope 3-uitstoot van broeikasgassen. Het gaat dan niet om de directe uitstoot van het bedrijf zelf, maar wel om de uitstoot van broeikasgassen die hun producten of activiteiten veroorzaken, later in de keten.