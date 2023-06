Muurschildering Brussel wil slachtoffers kindermishandeling een stem geven: "Praat erover"

De muurschildering in de Marollen in Brussel wordt op 14 juni onthuld. "Met dit kunstwerk willen we jongeren die het slachtoffer zijn van kindermishandeling een stem geven. We willen laten zien dat we er zijn voor hen en dat ze dit niet alleen hoeven te dragen", vertelt Ilse Van Campenhout van Nupraatikerover.be. "We hebben hiervoor een zeer grote gevel uitgekozen, want we willen hier letterlijk en figuurlijk groots mee uitpakken."