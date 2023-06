Naleving taalwetgeving door Brusselse lokale besturen gaat verder achteruit

In amper 2 van de 19 Brusselse gemeenten en in 3 van de 19 OCMW's zijn de leidinggevende functies paritair ingevuld - gelijk verdeeld tussen beide taalgroepen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2022 van de Brusselse vicegouverneur over de naleving van de taalwetgeving door de Brusselse lokale besturen. "In plaats van inspanningen te leveren om de situatie recht te trekken, lijkt de Brusselse regering evenwel de handdoek in de ring te werpen", vindt oppositiepartij N-VA.