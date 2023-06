Nederland en Canada dagen Syrië voor Internationaal Gerechtshof in Den Haag wegens folteringen

Het is overigens nog maar de tweede keer dat een zaak op grond van schendingen van het VN-anti-folterverdrag uit 1984 voor het Internationaal Gerechtshof wordt gebracht. De primeur was voor ons land. In 2009 diende België bij het hof een klacht in tegen het West-Afrikaanse land Senegal, omdat dat weigerde om de gewezen president van Tsjaad, Hissène Habré, te vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid en martelingen. Drie jaar later oordeelde het hof dat Senegal Habré onverwijld moest berechten. In 2016 werd hij uiteindelijk tot levenslang veroordeeld voor het folteren en vermoorden van 40.000 mensen.