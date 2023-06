Negentien nieuwe drinkfonteinen op komst in Brussel

Alain Maron (Ecolo), bevoegd voor Leefmilieu maakte in 2021 een budget van 750.000 euro vrij voor het project op gewestelijk niveau. "In het kader van die financiering werd eind 2021 een samenwerking opgezet tussen Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit en Vivaqua. Dankzij dat initiatief zal Vivaqua voor eind 2025 43 nieuwe gewestelijke fonteinen plaatsen", aldus Maron. De exacte locaties van de nieuwe fonteinen liggen vast, maar het kabinet wil ze nog niet bekendmaken. Daarnaast wil Maron in de toekomst ook uitpakken met een smartphone-applicatie waar Brusselaars fonteinen kunnen zoeken via een interactieve kaart, maar die is nog niet gebruiksklaar.