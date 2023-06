Netepark in Herentals dringend op zoek naar redders voor buitenzwembad

Mensen die zaterdag verkoeling zochten in het buitenzwembad Netepark in Herentals, waren eraan voor de moeite. Het zwembad kon niet opengaan omdat er in juni een tekort is aan redders. "Dat komt omdat we met jobstudenten werken. Zoals iedereen weet, is het nu examenperiode en dat maakt het moeilijk om op dit moment voldoende redders te vinden", zegt Eva Brandwijk (N-VA), schepen voor sport op RTV.