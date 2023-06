"Ook lummelen is goed voor je brein": waarom het best oké is om een dag niets te doen

"Doordat je brein actief is, op onbewust niveau, laat je het toe om creatieve links te leggen en nieuwe ontdekkingen te doen. Het is bijvoorbeeld goed om tijdens het studeren, of als je aan een project werkt, regelmatig een rustpauze in te lassen. Zo kan je alles even loslaten en het tot jou laten komen. Dan kan je brein en zijn complexe activiteit soms nieuwe connecties leggen, een eureka-moment krijgen. Zo krijg je op zogenaamde verloren momenten toch nieuwe inzichten."