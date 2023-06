Nieuw warmtenet in Heist-op-den-Berg verwarmt 75 woningen met warmte van onder de grond: "Veel goedkoper en stabieler in prijs"

In Hallaar, bij Heist-op-den-Berg, wordt een warmtenet aangelegd dat zo'n 75 woningen in een nieuwe residentiële wijk zal verwarmen met warmte van diep onder de grond. De warmte wordt opgepompt van 145 meter diepte en zal via waterleidingen naar de huizen worden gebracht. Een warmtepomp zorgt dan voor de juiste watertemperatuur. Deze manier van verwarmen is goedkoper dan gas en stabieler in prijs.