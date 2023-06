Noorse jongeren krijgen "stemadvies" van Snapchats AI-chatbot

Voor de Belgische verkiezingen geeft My AIvoorlopig geen advies. De chatbot beschikt over onvoldoende informatie over onze partijen, reageert die. "Misschien kun je het beste wat onderzoek doen en kijken welke partijen zich inzetten voor onderwijs en betaalbare huisvesting in België", voegt die er nog aan toe.

Wie de vraag in het Nederlands stelt, zonder vermelding van de Belgische verkiezingen, krijgt wel een antwoord voor de Nederlandse verkiezingen. Voor "jonge werknemers" verwijst de chatbot bijvoorbeeld naar de partijen D66, GroenLinks en PVDA. Zelfstandigen zouden dan beter af zijn bij de VVD, het CDA of D66.