Stad Oostende plaatst 900 meter lange mobiele stormmuur: "Grootschalige oefening voor mogelijke overstromingen"

In Oostende wordt vandaag een grootschalige oefening georganiseerd met een mobiele stormmuur. De 900 meter lange muur moet de kuststad beschermen tegen mogelijke overstromingen bij stormweer. "Het is belangrijk om de procedure grondig te oefenen. We moeten snel en efficiënt kunnen handelen wanneer het zover is", vertelde burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) aan Radio2-reporter Margaux van de regio.