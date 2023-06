Oostende krijgt beweegschool: "Ook tijdens de les Frans of wiskunde zullen de kinderen bewegen"

In basisschool De Puzzel in Oostende liepen dit jaar al een aantal proefprojecten om de leerlingen meer te laten bewegen, ook buiten de sportlessen. De leerkrachten volgden daar bijscholing voor. Maar vanaf 1 september wordt De Puzzel een volwaardige beweegschool, volgens de directie de eerste en voorlopig enige van Vlaanderen.



De bedoeling is alle kleuters en lagereschoolkinderen minstens vijf uur beweging aan te bieden per week. "Tijdens de sportles natuurlijk, maar ook daarbuiten", zegt directeur Winny Boey, "bijvoorbeeld tijdens de les wiskunde of wereldoriëntatie. Dat kan door beweegopdrachten te koppelen aan de oefeningen die de kinderen doen. Neem nu de tafel van vijf. De leerkracht kan de oplossingen daarvan op bordjes schrijven en de kinderen dan vragen om via een parcours op zoek te gaan naar het juiste antwoord op bijvoorbeeld twee maal vijf. Je hebt daar natuurlijk wat ruimte voor nodig. Maar zowel de speelplaats, de gang, als de groenzones op school zijn beschikbaar. Het is ook niet de bedoeling om altijd op die manier les te geven. We verspreiden de beweegmomenten over langere en kortere periodes tijdens de week."