Bouwheer van Oosterweelverbinding in Antwerpen ontwikkelt eigen betonnen vangrails: "Nemen minder plaats in, maar even veilig"

Lantis besloot om de geleiders zelf te laten ontwerpen om plaats én kosten te besparen. Daarom kijkt de organisatie ook naar andere beheerders van snelwegen zoals het Agentschap Wegen en Verkeer. "We hebben deze maand een patent aangevraagd, waardoor het eigendomsrecht binnenkort exclusief aan Lantis zal toebehoren. Voor ons is het sowieso de investering waard en dit kan een hefboom zijn om de vangrails ook op andere toekomstige snelweginfrastructuur in Vlaanderen in te zetten. Ze zijn dunner en veilig bevonden, dus waarom niet?"

Het is wel nog even wachten vooraleer de vangrails effectief geïnstalleerd worden. "De vangrails hebben al een certificaat dat aantoont dat ze veilig zijn voor wagens en bussen, maar we blijven ze verder testen zodat ze ook voor vrachtwagens veilig kunnen zijn", aldus nog de woordvoerder van Lantis.

Bekijk hieronder de crashtests met een auto en een bus.