Opnieuw Delhaize-winkels beklad in Brussel

Het is niet voor het eerst dat de supermarktketen slachtoffer is van vandalisme. De voorbije weken en maanden werden onder meer gevels beklad, sloten geblokkeerd, ramen gebroken of banden van bestelwagens lekgestoken.

Bij Delhaize is een sociaal conflict aan de gang nadat de keten aankondigde 128 winkels te laten uitbaten door zelfstandigen. De vakbonden hielden weken aan een stuk supermarkten gesloten, maar die acties zijn intussen uitgedoofd. Dinsdagmiddag is er opnieuw overleg gepland tussen bonden en directie.