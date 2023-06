Opstootje in zittingszaal: Salah Abdeslam verwijt advocate dat ze over "moordenaars" praat

Olivia Venet, die slachtofferorganisatie Life4Brussels vertegenwoordigt, pleit deze voormiddag over beschuldigde Bilal El Makhoukhi. Ze begon haar pleidooi met een verwijzing naar de afgeluisterde gesprekken in de gevangenis door de Staatsveiligheid in het dossier, waarvan de geloofwaardigheid door de verdediging in twijfel werd getrokken. Venet zei dat ze snapte waarom de verdediging er niet blij mee was, want ze zijn "gênant" voor de beschuldigden. Ze zei ook dat de beschuldigden het recht hebben om er niks over te zeggen, maar dat de jury ook het recht heeft om uit hun stilzwijgen conclusies te trekken.