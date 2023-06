Pater naar de cel voor verkrachting in internaat Sint-Pieters-Woluwe en bezit kinderporno

Gewezen pater Luk D. moest vandaag in de rechtbank van Leuven naar voren treden om zijn vonnis aan te horen. De man wordt vrijgesproken voor verkrachting in de Centraal-Afrikaanse Republiek tijdens een religieuze missie. Hij is wel veroordeeld voor een eerdere verkrachting in een internaat in Sint-Pieters-Woluwe, schending van zijn voorwaarden en bezit van kinderporno.