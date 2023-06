Promoties in de winkel: deze rekenfouten maken we het vaakst

We kennen de typische kortingen in de winkels: het tweede product aan 50 procent korting, de 1+1 gratis of de 2+1 gratis-korting. Filip Moons is docent wiskunde aan de Universiteit Antwerpen en vindt de formuleringen vaak misleidend. "Veel klanten maken de verkeerde berekening bij deze kortingen."

"Een promotie van 1+1 gratis is ook minder interessant dan 50 procent korting. Bij het laatste krijg je meteen korting, bij 1+1 moet je de volle prijs betalen om te kunnen genieten van de promotie."