Rolstoelgebruikers willen toegankelijke tramhalte aan ingang Antwerpse Sinksenfoor: "Nu een half uur tot de ingang"

Vandaag is de Sinksenfoor gratis voor mensen met een beperking, maar veel rolstoelgebruikers klagen dat de afstand van de dichtste toegankelijke tram- en metro haltes te ver liggen van de ingang van de foor. "De stad vraagt ons om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen, maar veel haltes in de buurt hebben geen trap of lift", klinkt het bij Lieve Redant van belangenvereniging Kando.

Samen met een groep actievoerders protesteert Redant aan tramhalte Schijnpoort. "Deze halte is het dichtst bij de ingang van de Sinksenfoor, maar helaas is de halte helemaal niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel of voor mensen die moeilijk te been zijn. Vanaf de dichtste halte die wel rolstoelgeschikt is, halte Borgerhout Hof Ter Lo, duurt het voor mensen in een rolstoel zeker een half uur om naar de ingang te gaan."