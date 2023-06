Scholen in Aarschot, Diest en Tessenderlo nu al op zoek naar leerkrachten voor september

De scholengroep probeert daarom nu al vacatures in de kijker te zetten: "We hebben bijvoorbeeld deelgenomen aan de Open Scholendag, voor mensen die willen kennismaken met een job in het onderwijs en onze stagiaires werden warmgemaakt met een infoavond."

"We vragen ook aan ons eigen personeel om mensen die misschien nieuwsgierig zijn in het onderwijs aan te trekken. De leerkrachten kregen een flyer met informatie, bijvoorbeeld over solliciteren, die ze kunnen verspreiden in hun netwerk." Zo hoopt de scholengroep het probleem van openstaande vacatures voor te zijn.