Steeds meer aanwijzingen dat Senegalese ordediensten met scherp schoten op demonstranten

Dat de ordediensten schieten op manifestanten is onrustwekkend voor een land als Senegal, dat als een baken van stabiliteit in West-Afrika wordt gezien. Vele Senegalezen maken zich zorgen om de democratie in hun land en vragen zich af wat er nog zal volgen.

Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen in Senegal en de huidige president, Macky Sall, blijft vaag over zijn plannen. Hij wil niet bekendmaken of hij dan kandidaat zal zijn en dat veroorzaakt spanning.

Volgens de Grondwet mag hij geen derde mandaat nastreven, maar hijzelf sluit het voorlopig niet uit. Het maakt de woede van de jongeren die achter de opposant Ousmane Sonko staan alleen maar groter.

Zij denken dat de veroordeling van Sonko een complot is, om hem politiek uit te schakelen. Als Sonko ook in beroep wordt veroordeeld, kan hij niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen, en in hem hadden ze net al hun hoop gesteld. Ousmane Sonko is zo populair dat hij een bedreiging zou vormen voor president Macky Sall.