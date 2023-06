Sensor voor bepaalde patiënten met diabetes type 2 wordt gratis

Die sensor is voor sommigen echter te duur, namelijk zo'n 920 euro per jaar. In 2021 werkten minder dan 2.000 mensen met diabetes type 2 met sensoren. Vanaf 1 juli wordt de sensormeting voor de diabetespatiënten die minstens drie keer per dag insuline moeten krijgen volledig terugbetaald. Voor de groep met diabetes type 1 wordt de sensor wel al terugbetaald.