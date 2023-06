Topchef Seppe Nobels en zijn "multiculinaire brigade" toveren Antwerpse Rubenshuis deze zomer om tot restaurant

Nobels zal niet alleen achter het fornuis staan. "Ik doe dat samen met mijn beste cursisten”, zegt hij. In zijn Instroom Academy heeft de chef vluchtelingen opgeleid tot kok. “We kiezen er altijd de grootste foodies uit, anders kom je er bij ons niet in. Het zijn altijd mensen met een passie voor eten, bedienen, of zelfs wildplukken, dat is eten verzamelen in de vrije natuur."