Sportdienst Waregem wil "autoloos sporten" promoten

De start van de volledige campagne is te zien op het zwembad De Treffer. Daar hangt een spandoek met de woorden "autoloos zwemmen". 'Daar is een goeie reden voor", vertelt zwembadbeheerder Maxim Himpe. "Uit een groot onderzoek bij meer dan zwembaden in Vlaanderen en Nederland blijkt dat bijna 70 procent van onze klanten met de auto komt. We willen dat percentage sterk naar beneden brengen."

We hopen een mentaliteitswijziging teweeg te brengen" aldus schepen van Sport Kristof Chanterie (CD&V). "Met de nieuwe campagne willen we mensen aanzetten om niet met de auto naar het zwembad of het sportcentrum te komen. Een vol zwembad zonder parking vol auto’s zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn, maar we proberen toch ons steentje bij te dragen."