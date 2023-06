Jurgen Demesmaeker krijgt 30 jaar cel voor moord op Ilse Uyttersprot

Na het voorlezen van het arrest en de motivatie, richtte de assisenvoorzitter zich ook persoonlijk tot Jurgen Demesmaeker. "Ik krijg geen hoogte van u. U weet dat ik van hieruit goed zicht heb op u. U heeft mij al veel bekeken, u kijkt mij in de ogen. Ik heb u ook bekeken. Onmiskenbaar heeft u iets sympathiek in uw blik. Het moet dat geweest zijn wat Ilse Uyttersprot in u gezien heeft."

"De jury en het hof hebben u nog een bepaald perspectief willen geven. Het is niet voor vandaag. Maar het is nooit te laat om de waarom-vraag te beantwoorden. Er is iets die avond gebeurd en we weten het niet. Waarom? Omdat u het niet zegt."

"Die zucht, die gsm… dat was het niet. Ik zou u ook willen vragen om uw zelfmedelijden wat te stoppen. Gebruik de talenten die u heeft. Er is nog één persoon in uw leven waarmee het ooit nog kan goedkomen, dat is uw zusje. Daar geloof ik in." Daarop werd de veroordeelde weggeleid.