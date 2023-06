Openbaar ministerie vraagt levenslange celstraf voor moord op Ilse Uyttersprot: "Jurgen Demesmaeker is levensgevaarlijk"

"Met de beste wil van de wereld zie ik géén verzachtende omstandigheden bij Jurgen Demesmaeker", richtte de aanklaagster zich tot de jury. "Hij heeft zich inderdaad zelf aangegeven bij de politie. Maar wat kon hij anders doen? Hij heeft meegewerkt met het onderzoek en hij is een modelgevangene. Maar ik betwijfel ten stelligste of dat oprecht is. En we kunnen moeilijk spreken van oprechte spijt en een doorgedreven schuldinzicht. Het is bij die man constant me, myself and I".

Volgens het openbaar ministerie is Jurgen Demesmaeker "levensgevaarlijk". "Van zodra hij zou kunnen, zal hij opnieuw contact opnemen met vrouwen of mannen om te voldoen aan zijn seksuele drang. Om hen te domineren, manipuleren, te beliegen en te bedriegen. Hij zit in een vicieuze cirkel."