Interesse in nieuws neemt af, bereidheid om te betalen voor online nieuws bereikt plafond

Het rapport van IMEC-SMIT, een onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel, kadert binnen een breder internationaal onderzoek van het Reuters Institute for the Study of Journalism. Jaarlijks ondervraagt dat instituut duizenden mensen over de hele wereld over hun nieuwsconsumptie. Bij de bevraging onder Vlamingen vielen ons deze onderzoeksresultaten op.