Zelfontbranding van turf in bloembak mogelijke oorzaak van hotelbrand in Sint-Lambrechts-Woluwe

"De noodcentrale ontving rond half 5 een oproep voor een brand in een hotel in de Emmanuel Mounierlaan in Sint-Lambrechts-Woluwe", vertelt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. "Toen de brandweer aankwam, woedde er een brand op een terras die via de gevelbekleding overgeslagen was op de isolatie onder de dakbedekking. Wij zijn overgegaan tot de evacuatie van het hotel. Het ging om een 80-tal gasten en die werden ter plaatse opgevangen in het restaurant van het hotel. Er werd even een medisch interventieplan afgekondigd, maar dat werd snel weer afgeblazen, want er vielen geen gewonden."

"De oorzaak van de brand is accidenteel, maar we raden de hoteluitbater aan om de bloembakken waar turf inzit te verwijderen van zijn balkons. Door de hitte kan turf zelf ontbranden en waarschijnlijk, maar dat moet nog officieel bepaald worden, zou dat de oorzaak van de brand zijn", aldus nog Walter Derieuw.