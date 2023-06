Vader en zoon ontslagen na doorlichting SHM Denderstreek en SVK Zuid-Oost-Vlaanderen

Wat de strafbare feiten betreft, zal een rechter uitspraak moeten doen. Vanuit de Vlaamse overheid werd een ambtelijke melding gedaan bij het parket over de strafrechtelijke feiten en zal er nog een burgerlijkepartijstelling volgen. "Alles wat onrechtmatig verkregen is, moet maximaal teruggevorderd worden", klinkt het.

Minister Diependaele reageert scherp. "Er is nergens in de publieke sector plaats voor zij die hun eigenbelang laten primeren boven het algemeen belang. Al zeker binnen de sector van de sociale huisvesting waar de middelen dienen om te voorzien in de huisvesting van de sociaal zwaksten, is elke vorm van persoonlijke of familiale zelfverrijking absoluut ontoelaatbaar."