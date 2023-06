Veepee sluit magazijn in Beersel: 59 jobs verdwijnen

Veepee, een online winkel die verkoopt met dagkortingen, wil zijn logistieke activiteiten enkel voortzetten in de twee belangrijkste magazijnen in Frankrijk en Spanje. Het logistieke magazijn in Lot verdwijnt dus tegen eind dit jaar, maar de rest van de activiteiten in de Benelux worden voortgezet. Volgens een liberale vakbondsbron verdwijnen er 59 banen in ons land.