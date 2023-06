Drie lichamen gevonden in verschillende straten in Britse stad Nottingham, 31-jarige man aangehouden

In Nottingham, een stad in Centraal-Engeland, zijn op verschillende plaatsen in het stadscentrum lichamen aangetroffen. Dat meldt de lokale politie. Drie mensen zouden om het leven gebracht zijn. De verdachte, een man van 31, werd door de politie aangehouden. De hele ochtend werd het stadscentrum hermetisch afgesloten. Er is nog veel onduidelijkheid over het incident.