Voogdijstrijd barst los tussen vader en grootouders van geredde Colombiaanse kinderen

De wereld slaakte een zucht van opluchting toen vier Colombiaanse kinderen na veertig dagen levend werden teruggevonden in het Amazonewoud, nadat hun vliegtuigje op 1 mei was neergestort. Volgens sociaal werkers gaat het goed met hen, maar hebben ze tijd nodig om aan te sterken. Ze blijven nog zeker twee tot drie weken in het ziekenhuis.