Voorstelling wielerploegen Baloise Tour lokt veel volk naar Scherpenheuvel

De eerste rit start en eindigt in Scherpenheuvel. "Je zal de renners vier keer kunnen zien passeren. Het parcours leent zich ertoe om écht te koersen, met de grote lus tot in Houwaart en Tielt-Winge, en een kleinere lus in Scherpenheuvel. En er zitten ook wat vieze klimmetjes in. Ik zie een grotere groep wegglippen op de heuvels om dan met een man of 20 à 25 te gaan sprinten", zegt Van Goolen.