"We zijn diverser dan de Moslimexecutieve": voorzitter van nieuw opgerichte Moslimraad reageert op kritiek

Wie is Esma Uçan?

Esma Uçan is 29 jaar, van Koerdisch-Turkse afkomst en voorzitter van de nieuwe Moslimraad. Ze is al langer actief in het islamitisch middenveld, onder meer als bestuurder van Mahara, een islamitische netwerkorganisatie voor jongeren. Ze zat ook in het bestuur bij de vzw "School zonder Racisme", en nam jaren deel aan de jongerenquadriloog, waarbij vier jongeren van verschillende levensbeschouwingen naar scholen trekken om er in gesprek te gaan over hun levensbeschouwing. Uçan werkt als operations manager bij een privébedrijf.