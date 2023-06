Waarom beet leeuwin Lorena in Zoo Planckendael haar welpen dood?

De Zoo van Planckendael probeert nu na te gaan wat er precies is fout gegaan en wat ze volgende keer beter kunnen doen. "Was het een menselijke geur die de leeuwin waarnam op haar welpjes? Was er iets van bloed te ruiken door de vaccinatie? Is het iets soortspecifiek? Dit is nu gebeurd bij de Aziatische leeuwen, terwijl we dit bij de Afrikaanse leeuwen in de Zoo van Antwerpen nog niet hebben meegemaakt. Of is het eerder een individueel probleem: is de leeuwin te veel gestrest?". Leeuwin Lorena staat namelijk bekend als een zenuwachtige dame met een pittig karakter, die naar de verzorgers erg fel en agressief kan reageren.