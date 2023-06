Warm weer lokt zeldzame roofvogels naar België

Donderdag werd een grote groep vale gieren gezien over het Heuvelland, in West-Vlaanderen. De dichtstbijzijnde broedkolonies bevinden zich volgens Natuurpunt in Zuid-Frankrijk en Spanje, het is zeer uitzonderlijk dat ze bij ons te zien zijn.

Ook dit weekend werden nog vale gieren gespot in ons land, maar volgens Natuurpunt zullen ze naar alle waarschijnlijkheid snel terug naar het zuiden afzakken omdat ze in België geen geschikt broedgebied of voldoende eten kunnen vinden.